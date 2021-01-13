İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.
İşte İstanbul’un barajlarında son durumu:
Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93.
İSKİ verilerine göre ise 11 Aralık'ta barajların doluluk oranı şöyleydi:
Ömerli Barajı yüzde 23.71, Darlık Barajı yüzde 51.9, Elmalı Barajı yüzde 23.98, Terkos Barajı yüzde 23.24, Alibeyköy Barajı yüzde 28.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22, Sazlıdere Barajı yüzde 5.49, Istrancalar Barajı yüzde 31.62, Kazandere Barajı yüzde 4.48, Pabuçdere Barajı yüzde 6.17.
Kuraklık nedeniyle yüzde 22'nin altına inen barajların yağışlar sonrasında bir ay önceki oranlara yaklaştığı görüldü.
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