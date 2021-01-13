<p>İstanbul'da cumartesi sabahından beri etkili olan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı.</p>
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İstanbul'da cumartesi sabahından beri etkili olan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı.

<p>Barajlarda, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün yüzde 22 seviyesine çıktı.</p><p>10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar barajının doluluk oranı hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.</p>
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Barajlarda, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün yüzde 22 seviyesine çıktı.

10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar barajının doluluk oranı hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.

<p>Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor.</p><p>Sağanak İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı.<br></p>
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Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor.

Sağanak İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı.

<p><strong>BARAJLARDA DOLULUK ORANI NE KADAR ARTTI?</strong></p><p>İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı.</p>
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BARAJLARDA DOLULUK ORANI NE KADAR ARTTI?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı.

<p><strong>İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM</strong></p><p>Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.</p><p>İşte İstanbul’un barajlarında son durumu:</p><p>Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93.</p>
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İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İşte İstanbul’un barajlarında son durumu:

Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93.

<p><strong>İSKİ verilerine göre ise 11 Aralık'ta barajların doluluk oranı şöyleydi:</strong></p><p>Ömerli Barajı yüzde 23.71, Darlık Barajı yüzde 51.9, Elmalı Barajı yüzde 23.98, Terkos Barajı yüzde 23.24, Alibeyköy Barajı yüzde 28.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22, Sazlıdere Barajı yüzde 5.49, Istrancalar Barajı yüzde 31.62, Kazandere Barajı yüzde 4.48, Pabuçdere Barajı yüzde 6.17.</p><p>Kuraklık nedeniyle yüzde 22'nin altına inen barajların yağışlar sonrasında bir ay önceki oranlara yaklaştığı görüldü.&nbsp;</p>
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İSKİ verilerine göre ise 11 Aralık'ta barajların doluluk oranı şöyleydi:

Ömerli Barajı yüzde 23.71, Darlık Barajı yüzde 51.9, Elmalı Barajı yüzde 23.98, Terkos Barajı yüzde 23.24, Alibeyköy Barajı yüzde 28.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22, Sazlıdere Barajı yüzde 5.49, Istrancalar Barajı yüzde 31.62, Kazandere Barajı yüzde 4.48, Pabuçdere Barajı yüzde 6.17.

Kuraklık nedeniyle yüzde 22'nin altına inen barajların yağışlar sonrasında bir ay önceki oranlara yaklaştığı görüldü. 

<p><strong>İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI</strong></p><p>İSKİ'nin yıllık&nbsp; ortalama baraj verilerinde ise geçen yıl Ocak ayında doluluk oranları ortalama 36,67 iken bu yıl 22,10 olarak kaydedildi.</p>
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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin yıllık  ortalama baraj verilerinde ise geçen yıl Ocak ayında doluluk oranları ortalama 36,67 iken bu yıl 22,10 olarak kaydedildi.

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