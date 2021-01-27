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YURTTAŞ HAYATINDAN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan ankette dikkat çeken diğer bir sonuç ise yurttaşın “Hayatından memnun olmadığı” oldu. Partilere göre “Bir bütün olarak düşünüldüğünde, hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusuna yurttaşın çoğunluğu “Memnun değilim” yanıtını verdi.

Bu oran CHP’de yüzde 73, İYİ Parti’de yüzde 54 çıkarken MHP’ye oy veren yurttaşın yüzde 11’i, AKP’li yurttaşların da yüzde 14’ü hayatından memnun olmadığını aktardı. Bu soruya cevap vermekte kalanların oranı ise AKP ve MHP’de yüzde 20’lere ulaştı.