Güzellik uzmanı ve kuaför Mehmet Karadağ 2021 senesinin saç trendleri hakkında bakımına önem veren kadınlar için aydınlatıcı bilgi verdi.
Mehmet Karadağ, “2021’in saç stilleri cesur kesimler ve renkler ile dolu diyebiliriz. Aynı zamanda önceki yıllara kıyasla daha zahmetsiz saç stillerinin öne çıktığı yeni yılda, odak noktamız saç rengine ve kesimlerine dönüyor.
Fazla uğraş gerektirmeyen saç kesimleri ile doğallık vurgulanırken, uyandığınız an ‘hazır’ görünen saçlara yöneliniyor. Son yıllarda doğal dalgaların trend olduğunu görmüştük ancak 2021’de kabarık, elektriklenen hatta dağınık saçlar moda! Kısacası kıyafetlerdeki konfor teması saç stillerinde yankılanıyor diyebiliriz. Saç stilleri konusunda daha rahat olduğumuz yeni yılda, büyük değişimleri renklerde yapabilirsiniz.
Pandemi sürecinde daha kullanılışlı saçlar tercih ediliyor
2021 yılında trend olacak saç modelleri kendini göstermeye başladı. Pandemi süreciyle birlikte hayatımıza giren sosyal mesafe ve izolasyonla birlikte günlük hayatın seyri yavaşlarken saç trendleri hala hızlı bir şekilde gelişiyor.
Çene hizasında sonlanan, düz bir çizgi halinde kesilmiş kısa küt saçlar 2021 yılında da trend listesinde üst sıralarda yer alıyor. Klasik duruşu ve kolay kullanıma rağmen çarpıcı görüntüsüyle şıklık sağlayan modern saç stillerinden biri olan küt kesimi önümüzdeki yıllarda da sıklıkla göreceğiz.
Başlangıcı küt saç ile yapmışken, her tarza hitap edebilen, omuzlara doğru dökülen orta uzunlukta modern dağınık küt kesimle devam edelim. Küçük dokunuşlar ile kısa bir sürede şık bir görünüm sağlayan bu saç modeli özellikle kişisel bakım için fazla zaman ayıramayan çalışan kadınlara hitap ediyor.
Küt saçı şimdilik listemizin üstünde bırakıyoruz. Kullanışlı ve popüler bir model olan enseden toplanmış at kuyruğu saçlar da yeni sezonun gözde modellerinden biri olacak.
Parlak görünümlü saçlar 2021 trend listemizde önemli bir yer alıyor. Islak görünümlü makulen saçlar modern stilinizin vaz geçilmez bir parçası olacak gibi görünüyor.
Eğer katlı bir kesime sahipseniz hacimli dalgalı saçlar tam size göre. Hem günlük hayatta sağladığı kullanım kolaylığı hem de özen zamanlarda sağladığı şıklık ile bu model tam size göre.
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