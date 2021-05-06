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Başlangıcı küt saç ile yapmışken, her tarza hitap edebilen, omuzlara doğru dökülen orta uzunlukta modern dağınık küt kesimle devam edelim. Küçük dokunuşlar ile kısa bir sürede şık bir görünüm sağlayan bu saç modeli özellikle kişisel bakım için fazla zaman ayıramayan çalışan kadınlara hitap ediyor.

Küt saçı şimdilik listemizin üstünde bırakıyoruz. Kullanışlı ve popüler bir model olan enseden toplanmış at kuyruğu saçlar da yeni sezonun gözde modellerinden biri olacak.