186 yıl hapis ceza almıştı: Görenler tanıyamadı

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 23:55
<p>Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava, geçtimiz aylarda karara bağlanmıştı.</p>

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava, geçtimiz aylarda karara bağlanmıştı.

<p>Adnan Oktar'ın 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapsinin verildiği mahkemede,Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.</p>

Adnan Oktar'ın 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapsinin verildiği mahkemede,Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.

<p>Babuna'nın Tekirdağ Cezaevi'nden yeni fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda Babuna'nın bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.</p>

Babuna'nın Tekirdağ Cezaevi'nden yeni fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda Babuna'nın bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.

<p>Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den tam 120 bin kişi kan vermişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.</p>

Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den tam 120 bin kişi kan vermişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.

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