<p>Fotoğrafçı: Jim Picot, Avustralya</p><p>Yarışma birincisi</p>
1

Fotoğrafçı: Jim Picot, Avustralya

Yarışma birincisi

<p>Fotoğraf: Mehmet Aslan, Türkiye</p><p>Vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf&nbsp;</p>
2

Fotoğraf: Mehmet Aslan, Türkiye

Vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf 

<p>Fotoğrafçı: Ignacio Medem, İspanya</p><p>Doğa kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğrafçı: Ignacio Medem, İspanya

Doğa kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Pawel Zygmunt, Polonya</p><p>Doğa kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Pawel Zygmunt, Polonya

Doğa kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Dmitrii Viliunov, Rusya</p><p>Vahşi yaşam kategorisi birincisi</p>
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Fotoğraf: Dmitrii Viliunov, Rusya

Vahşi yaşam kategorisi birincisi

<p>Fotoğraf: Adnan Asif, Bangladeş</p><p>Vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf&nbsp;</p>
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Fotoğraf: Adnan Asif, Bangladeş

Vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf 

<p>Fotoğraf: Tony Hewitt, Avustralya</p><p>Vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf&nbsp;</p>
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Fotoğraf: Tony Hewitt, Avustralya

Vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf 

<p>Fotoğraf: Deryk Baumgartner, Almanya</p><p>Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Deryk Baumgartner, Almanya

Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Rex Zou, Çin</p><p>Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Rex Zou, Çin

Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Tomasz Kowalski, Polonya</p><p>Kent kategorisi birincisi</p>
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Fotoğraf: Tomasz Kowalski, Polonya

Kent kategorisi birincisi

<p>Fotoğraf: Carmine Chiriaco, İtalya</p><p>Kent kategorisi ikincisi</p>
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Fotoğraf: Carmine Chiriaco, İtalya

Kent kategorisi ikincisi

<p>Fotoğraf: Sagi Roitfarb, Avustralya</p><p>Spor kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Sagi Roitfarb, Avustralya

Spor kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Jim Picot, Avustralya</p><p>Spor kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Jim Picot, Avustralya

Spor kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Stefan Emanuel, Romanya</p><p>Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Stefan Emanuel, Romanya

Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Hong Jen Chiang, Tayvan</p><p>Doğa kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Hong Jen Chiang, Tayvan

Doğa kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Milosz Kuss, Polonya</p><p>Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Milosz Kuss, Polonya

Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Franco Cappellari, İtalya</p><p>Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf</p>
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Fotoğraf: Franco Cappellari, İtalya

Kent kategorisinde övgüye değer fotoğraf

<p>Fotoğraf: Joseph Cheires</p><p>Doğa kategorisi birincisi</p>
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Fotoğraf: Joseph Cheires

Doğa kategorisi birincisi

<p>Fotoğraf: Martin Harvey</p><p>Doğa kategorisi ikincisi</p>
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Fotoğraf: Martin Harvey

Doğa kategorisi ikincisi

<p>Fotoğraf: Tomer Appelbaum, İsrail</p><p>Covid-19 salgınında yaşam kategorisi birincisi</p>
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Fotoğraf: Tomer Appelbaum, İsrail

Covid-19 salgınında yaşam kategorisi birincisi

<p>Fotoğraf: Alessandra Meniconzi</p><p>İnsan kategorisi birincisi</p>
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Fotoğraf: Alessandra Meniconzi

İnsan kategorisi birincisi

<p>Fotoğraf: Paul Hoelen</p><p>Soyut fotoğraf kategorisi birincisi</p>
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Fotoğraf: Paul Hoelen

Soyut fotoğraf kategorisi birincisi

<p>Fotoğraf: Mohamed Azmeel</p><p>Düğün fotoğrafı birincisi</p>
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Fotoğraf: Mohamed Azmeel

Düğün fotoğrafı birincisi

<p>Fotoğraf: Roberto Corinaldesi</p><p>Spor kategorisi birincisi</p>
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Fotoğraf: Roberto Corinaldesi

Spor kategorisi birincisi

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