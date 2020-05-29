Siirt’in Tillo ilçesindeki
tarım üreticileri, atalarından kalma 300 yıllık yöntemle çeltik ve susam
ekimini sürdürüyor. Hatrant köyünün muhtarı Hayrettin Beydoğan,
"Teknolojiyi kullanmıyoruz. Tarım işlerimizi insan, at, katır ve eşek gücü
ile yapıyoruz. Arazilerimiz kaynak suyu ile sulanıyor, verim 2 kat
oluyor" dedi.
Tillo ilçesine 60 kilometre
uzaklıkta bulunan Hatrant köyünde, çeltik ve susam üreticilerinin yoğun ekim
mesaisi başladı. Makineli tarım araçlarını kullanmayan çiftçiler, insan ve
hayvan gücüyle tohumu toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 300 yıldır bu yöntemle
çeltik ve susam eken Hatrant köyü çiftçileri, ürünlerine yoğun
talep olduğunu aktardı.
. Köylerindeki toprağın çok
verimli olduğunu söyleyen muhtar Hayrettin Beydoğan, yetiştirdikleri ürünlerin
tamamen organik olduğunu söyledi. Köy sakinlerinin temel geçim kaynağının
pirinç ve susam olduğunu aktaran Beydoğan, "Köyümüzde yetişen pirinç bir
hayli lezzetli olduğundan ve tamamen organik olduğundan ciddi rağbet
görmektedir. Pirinç ekiminde tohum çok önemlidir ve bizler bu tohumu hasat
zamanında tarlamızdan toplayarak 1 yıl boyunca muhafaza ediyoruz. Pirinç
tohumunu yaklaşık 2 hafta su altında tutuyoruz ve daha sonra tohumu alarak,
tarlamıza serpiyoruz. Sulak ve bataklı alanda yetişen pirinç, 6 ay geçtikten
sonra verim vermeye başlıyor ve 6 ay sonra hasat alamaya başlıyoruz" diye
konuştu.
"Pirinç ve susam ekimini atalarımız ve dedelerimizden kalma yöntemlerle yapmaktayız. Tarım alanında teknoloji çok iyi gelişti ancak bu teknolojiyi bizler kullanmak istemiyoruz. Tarım işlerimizi insan, at, katır ve eşek gücü ile yapmaktayız. Köyümüz tarım alanında bir hayli şanslıdır. Arazilerimiz doğal kaynak suyu ile sulanıyor. Dağlardan gelen kaynak su sayesinde verim 2 kat oluyor. Geçen sene ortalama 15 ton pirinç elde ettim ve kilosunu 15 liradan sattım. Bu sene tahmini 20 ton elde etmeyi hedefliyorum ve kilosunu 20 ile 25 TL arasında satmayı planlıyorum. Doğa harikası köyümüz mükemmel bir yer."
Ektikleri pirinç ve susamın
daha hasadı yapılmadan siparişler aldıkların söyleyen Beydoğan, "Bu
mevsim de ekimlerimizi yaptık ve 6 ay sonra Allah’ın izni ile hasadımızı
alacağız. Ancak hasat dönemi gelmemesine rağmen sipariş almaya başladık.
Özelikle il dışından ciddi siparişler almaktayız. Bu illerimizin başını
İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova gibi iller çekiyor. Köylü arazilerinde ekim
yapmak için var gücü ile çalışıyor. Çalışkan bir köy olduğumuz için örnek
gösteriliyoruz. Ancak köyümüzden ekili alanlarımıza gelen yolumuzda ciddi
sıkıntılar var. Yolun uzak ve bozuk olmasından ötürü araçlarımız ciddi zarar
görüyor. Mevcut yolu bizler kendi paramız ile yaptırdık. Ancak ağır kış
şartları yolumuzu bozdu. Bu nedenle köylüler katır ve at sırtında yaklaşık
2 saatlik yolculuk yaparak ekili arazilerine ulaşıyorlar. Bizler
sadece yol istiyoruz" diye konuştu.
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