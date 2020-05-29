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Ektikleri pirinç ve susamın daha hasadı yapılmadan siparişler aldıkların söyleyen Beydoğan, "Bu mevsim de ekimlerimizi yaptık ve 6 ay sonra Allah’ın izni ile hasadımızı alacağız. Ancak hasat dönemi gelmemesine rağmen sipariş almaya başladık. Özelikle il dışından ciddi siparişler almaktayız. Bu illerimizin başını İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova gibi iller çekiyor. Köylü arazilerinde ekim yapmak için var gücü ile çalışıyor. Çalışkan bir köy olduğumuz için örnek gösteriliyoruz. Ancak köyümüzden ekili alanlarımıza gelen yolumuzda ciddi sıkıntılar var. Yolun uzak ve bozuk olmasından ötürü araçlarımız ciddi zarar görüyor. Mevcut yolu bizler kendi paramız ile yaptırdık. Ancak ağır kış şartları yolumuzu bozdu. Bu nedenle köylüler katır ve at sırtında yaklaşık 2 saatlik yolculuk yaparak ekili arazilerine ulaşıyorlar. Bizler sadece yol istiyoruz" diye konuştu.

