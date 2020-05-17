<p class="MsoNormal"><span>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı. </span></p>
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.

<p class="MsoNormal"><span>Hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle yurttaşlar sokağa çıkmamayı tercih etti.</span></p>
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Hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle yurttaşlar sokağa çıkmamayı tercih etti.

<p class="MsoNormal"><span>Sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısının geçen haftaya göre büyük ölçüde azaldığı gözlendi.</span></p>
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Sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısının geçen haftaya göre büyük ölçüde azaldığı gözlendi.

<p class="MsoNormal"><span>Yurt genelinden kareler...</span></p>
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Yurt genelinden kareler...

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