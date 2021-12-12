ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketi: En az 70 ölü

ARKANSAS’TA 2, TENNESSEE’DE 3, MİSSOURİ’DE 1 CAN KAYBI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamda, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee’de en az 24 hortum çıktığı bildirilmişti. Arkansas’a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarılırmış, Tennessee’de ise en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.