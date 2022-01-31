AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:47
AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasını yayımlandı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri yer aldı.

AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette seçmenin siyasi tercihi soruldu. 

AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

Seçmenlere "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" diye soruldu.

Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 55,0. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 29,7 iken kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15,3 olduğu görüldü.

Kararsız/ sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 64,9'a yükseliyor. 

AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?" diye de soruldu. 

Başarısız cevabını verenlerin oranı yüzde 73,9. 

AKP'nin içinde yüzde 32,8'lik dilim ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarısız buluyor. 

AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusu üzerine AKP'li seçmenin yüzde 32,1'i başarısız olduğunu düşünüyor. 

AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

Seçmene "Hükümetin açıkladığı yeni ekonomi paketinin ülke ekonomisini düzeltebileceğine inanıyor musunuz?" diye de soruldu.

AKP'li seçmenin yüzde 19,8'i başarısız olduğunu düşünürken ortalama yüzde 66,4'lük dilim iktidarın yeni ekonomi paketiyle ülke ekonomisini düzeltebileceğine inanmıyor. 

AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

Satın alma gücü günden güne düşerken yurttaşlara "Ailenizin toplam geliri göz önünde tutulduğunda geçen yıla göre satın alma gücünüz ne yönde değişmiştir?" diye de soruldu. 

Geçen yıla göre 'azaldı' diyenlerin oranı yüzde 80,8.  AKP'li seçmenin de 'azaldı' diyenlerde artış yaşandığı görülüyor. AKP'li seçmenin yüzde 57,3'lük kısmı 'azaldı' dedi.


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