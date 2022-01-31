AKP'liler de aynı düşüncede: Oran yüzde 57

Seçmenlere "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" diye soruldu.

Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 55,0. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 29,7 iken kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15,3 olduğu görüldü.

Kararsız/ sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 64,9'a yükseliyor.