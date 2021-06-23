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"Rıdvan Dilmen arkadaşım, dostum. O da kendi alanında medya tarafında savaş veriyor. Oraların da temizlenmesi lazım. Münferit üyeleri hala çalışıyorlar. Rıdvan benim çok saygı duyduğum mücadele veriyor. Tek başına veriyor. Rıdvan futbol adına inandığım, güvendiğim biri. Üye olsa yönetime de alırsın ama üye değil. Onun verdiği mücadeleyi gözardı etmeyin."
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