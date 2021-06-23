<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün katıldığı televizyon programında gündeme özel açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün katıldığı televizyon programında gündeme özel açıklamalarda bulundu. 

<p>Koç, teknik direktör konusunda detaylı bilgiler verirken Fenerbahçe'nin yeni hocasının Pazartesi günü açıklanacağını belirtti.&nbsp;</p>
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Koç, teknik direktör konusunda detaylı bilgiler verirken Fenerbahçe'nin yeni hocasının Pazartesi günü açıklanacağını belirtti. 

<p>Rıdvan Dilmen hakkında da konuşan Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
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Rıdvan Dilmen hakkında da konuşan Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

<p>Başkan Ali Koç'un eski Fenerbahçeli futbolcu Dilmen hakkındaki açıklamaları şöyle:&nbsp;</p>
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Başkan Ali Koç'un eski Fenerbahçeli futbolcu Dilmen hakkındaki açıklamaları şöyle: 

<p>"Rıdvan Dilmen arkadaşım, dostum. O da kendi alanında medya tarafında savaş veriyor. Oraların da temizlenmesi lazım. Münferit üyeleri hala çalışıyorlar. Rıdvan benim çok saygı duyduğum mücadele veriyor. Tek başına veriyor. Rıdvan futbol adına inandığım, güvendiğim biri. Üye olsa yönetime de alırsın ama üye değil. Onun verdiği mücadeleyi gözardı etmeyin."</p>
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"Rıdvan Dilmen arkadaşım, dostum. O da kendi alanında medya tarafında savaş veriyor. Oraların da temizlenmesi lazım. Münferit üyeleri hala çalışıyorlar. Rıdvan benim çok saygı duyduğum mücadele veriyor. Tek başına veriyor. Rıdvan futbol adına inandığım, güvendiğim biri. Üye olsa yönetime de alırsın ama üye değil. Onun verdiği mücadeleyi gözardı etmeyin."

<p>"Sportif direktörlük için Rıdvan Dilmen'i düşünmüyor"</p>
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"Sportif direktörlük için Rıdvan Dilmen'i düşünmüyor"

<p>Ali Koç, "Ben Rıdvan Dilmen olsam bulunduğum sektörde kalırdım" diyerek mesaj gönderdi.</p>
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Ali Koç, "Ben Rıdvan Dilmen olsam bulunduğum sektörde kalırdım" diyerek mesaj gönderdi.

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