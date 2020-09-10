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Binlerce yıl sonra günışığına çıkarılan eserlerle ilgili bilgi veren Myra ve Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Roma Tiyatrosu öncesinde alandaki erken varlıklar araştırılırken Helenistik dönem yapılarına ait duvarlar ortaya çıkarıldı. Bulgulara göre, Helenistik dönemde Roma Tiyatrosu altında kalmış bir küçük tiyatro ve Helenistik tiyatro zamanından ve öncesinden yapılar bulunmaktaydı. Bu önemli mimari sonuçların heyecanıyla ekip kazmaya devam ederken bir mekânın içine dökülmüş halde çok sayıda terra cotta (pişmiş toprak) heykelcikler, çeşitli seramikler, bronz, kurşun ve gümüş objeler bulunmuştur. Kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari, adak plakaları gibi çok zengin bir çeşitlilikte ele geçen figürlerin nitelikleri ve orijinal boya kalıntılarını korumuş olmaları da ayrıca dikkati çekmiştir” dedi.