Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr.
Nevzat Çevik tarafından yürütülen Myra ve Limanı Andriake Kazıları’nda, bir
mekanın içerisine dökülmüş 2000-2200 yaşlarında 50’den fazla terracotta (pişmiş
toprak) heykelcik bulundu. M.Ö. 1 ve 2. yüzyıla ait olan heykelciklerde,
boyaları kısmen korunmuş kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari, adak
plakaları gibi zengin bir çeşitlilikteki figürler yer aldı
Binlerce yıl sonra günışığına çıkarılan eserlerle ilgili
bilgi veren Myra ve Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Roma
Tiyatrosu öncesinde alandaki erken varlıklar araştırılırken Helenistik dönem
yapılarına ait duvarlar ortaya çıkarıldı. Bulgulara göre, Helenistik dönemde
Roma Tiyatrosu altında kalmış bir küçük tiyatro ve Helenistik tiyatro
zamanından ve öncesinden yapılar bulunmaktaydı. Bu önemli mimari sonuçların
heyecanıyla ekip kazmaya devam ederken bir mekânın içine dökülmüş halde çok
sayıda terra cotta (pişmiş toprak) heykelcikler, çeşitli seramikler, bronz,
kurşun ve gümüş objeler bulunmuştur. Kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı
süvari, adak plakaları gibi çok zengin bir çeşitlilikte ele geçen figürlerin
nitelikleri ve orijinal boya kalıntılarını korumuş olmaları da ayrıca dikkati
çekmiştir” dedi.
Heykellerin giysilerinde kırmızı, mavi, pembe renklerin
farklı tonlarda yoğun olarak kullanıldığına işaret eden Çevik, böylesi bir
zengin koleksiyonun ilk kez bir arada keşfedildiğine dikkat çekti. Çevik,
“Dönemin sanat, kültür ve inançları hakkında önemli bilgiler veren eserlerin
içinde bazı örnekler de ilk kez görülen ünik eserlerdir. Yoğunlukla M.Ö. 2. ve
1. yüzyıla tarihlenen müthiş koleksiyonun temizliği, korunma ve onarım
çalışmaları ve yüzlerce küçük parçanın birleştirilerek yeni heykelcikler
tamamlama işi kazı ekibi tarafından sürdürülmektedir. Eserler toplu olarak kazı
ekibi tarafından yayınlanarak bilim dünyasına sunulacaktır." ifadelerini
kullandı.
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