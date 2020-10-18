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Sergide fotoğrafları bulunan Melih Berk ise şunları söyledi:

“Beş hafta içinde böyle bir sergi yapıldığını hiç görmedim, çok teşekkür ediyorum. Kitap da basılmış yanında. Tamamen bir rastlantı sonucu bir araya geldik. Resimler kendini anlatıyor. Onun için ben daha fazla bir şey demeyeceğim. Zaten kitapta da anlattım. Çok teşekkürler”

SERGİ 17 KASIM’A DEK CKSM’DE SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK

Ara Güler’i son yıllarında pek çok ortamda fotoğraflayan yakın dostu Melih Berk’in sergisinde, Ara Güler'in dostlarıyla özel anları, doğum günü partileri, kişisel özelliklerinin yanı sıra yine dostlarının onun hakkında yazmış oldukları metinler yer alıyor. Sergi 17 Kasım’a dek CKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.