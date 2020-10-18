Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Melih Berk fotoğraflarından bir seçki olan “Güle Güle Ara Güler” başlıklı fotoğraf sergisi ve dostlarının anılarından oluşan bir kitapla anıldı.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde (CKSM) gösterime açılan sergide usta sanatçının özel anlarına ait fotoğraf kareleri yer aldı.
“BİZİ DÜNYAYLA BULUŞTURAN USTA SANATÇIYA MİNNETTARIZ”
Açılışta konuşma Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bizi bir fotoğraf karesinde yüzlerce insanla tanıştırıp, dünyayla buluşturan usta sanatçıya, Türk fotoğrafına gösterdiği yol için hepimiz minnettarız. Ara Güler, ‘Yaşam size verilmiş boş bir film her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın’ demiştir. Biz de yakın dostu Melih Berk’in kadrajına yansıyan Ara Güler izlerini ve üstadın yaşamından kesitleri izleyeceğiz bu sergide. Ayrıca Ara Güler anısına, sanatçı dostlarının onun için dile getirdiği söylemlerini de bir kitap haline getirdik” dedi.
Sergide fotoğrafları bulunan Melih Berk ise şunları söyledi:
“Beş hafta içinde böyle bir sergi yapıldığını hiç görmedim, çok teşekkür ediyorum. Kitap da basılmış yanında. Tamamen bir rastlantı sonucu bir araya geldik. Resimler kendini anlatıyor. Onun için ben daha fazla bir şey demeyeceğim. Zaten kitapta da anlattım. Çok teşekkürler”
SERGİ 17 KASIM’A DEK CKSM’DE SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK
Ara Güler’i son yıllarında pek çok ortamda fotoğraflayan yakın dostu Melih Berk’in sergisinde, Ara Güler'in dostlarıyla özel anları, doğum günü partileri, kişisel özelliklerinin yanı sıra yine dostlarının onun hakkında yazmış oldukları metinler yer alıyor. Sergi 17 Kasım’a dek CKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.
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