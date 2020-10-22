3

Yapılan modellemeye göre hem işyerleri açıldı hem insanlar evden çalışmaya devam ediyor. Bu durumda sınırlı sayıda insanın bulunduğu işyerlerinin ısıtılması için enerji harcanacak. Aynı şekilde evlerinde bulunan insanların da ısı ihtiyacı artacak.

Bu durum nedeniyle hem işte hem evde bir ısı tüketimi ortaya çıkacak. Bu ısı tüketimindeki artış egzoz emisyonunun artmasına neden olacak.