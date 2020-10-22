İngiltere'de yapılan yeni bir modellemeye göre hem işyerleri sınırlı sayıda insana izin veriyor hem insanlar evden çalışıyor. Bu normal döneme göre daha fazla yakıt tüketilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca trafiğin azalmasıyla insanlar toplu taşımadan şahsi araçlarına yöneldi.
NTV'de yer alan habere göre, Koronavirüs salgınının ilk aylarında fabrikalar kapatılınca karbon emisyonu azalmıştı.
Yapılan araştırmalar hem hava hem çevre kirliliğinde önemli azalma yaşandığını ortaya koymuştu. İnsanlar yeni normale alışmaya çalışırken İngiltere'de yeni bir rapor yayımlandı.
Raporun bulgularına göre kış mevsimine giren kuzey yarımkürede corona virüs nedeniyle hava kirliliğinde artış yaşanabilir.
Yapılan modellemeye göre hem işyerleri açıldı hem insanlar evden çalışmaya devam ediyor. Bu durumda sınırlı sayıda insanın bulunduğu işyerlerinin ısıtılması için enerji harcanacak. Aynı şekilde evlerinde bulunan insanların da ısı ihtiyacı artacak.
Bu durum nedeniyle hem işte hem evde bir ısı tüketimi ortaya çıkacak. Bu ısı tüketimindeki artış egzoz emisyonunun artmasına neden olacak.
Ayrıca corona virüs nedeniyle işe giden sayısı azaldı ancak toplu taşıma kullanımı da aynı ölçüde geriledi.
Daha az trafikli hayatta iş yerlerine özel araçlarıyla gitmeyi tercih edenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.
Normal zamanlarda toplu taşıma kullanan bu insanların özel araçlara dönmesi nedeniyle NOx emisyonunun salgın öncesi döneme göre çok azalmadığı ifade edildi.
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