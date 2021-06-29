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Hakkındaki transfer iddialarına da yanıt veren Macar oyuncu, "Cevabı çok açık. Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım" ifadelerini kullandı.
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