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Kızı Duygu ve ailesi ile pikniğe gelen Cihan Hamza, “Babalar Günü pikniğine geldik. AilecekÇocuğu ile birlikte hamak keyfi yapan Ahmet Yılmaz, ise “Aylar sonra, ilk defa pikniğe çıktık. Biz sabah 9 gibi geldik, girişler rahattı” dedi. Melik Çakır ise, kızıyla birlikte hamak keyfi yaparak, “Sabah erken geldik, rahat girdik içeriye. Aylar sonra ilk defa çıktık, daha önce çıkmadık hiç” diye konuştu. yasak yok diye piknik yapalım dedik, yılın ilk pikniği bizim için. İnşallah virüs biran önce biter de daha da rahat ederiz. Çok kalabalık burası, biraz girişlerde trafik var ama içerisini beklediğimden daha kalabalık gördüm” dedi.

