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Tekvando maçları nedeniyle 12 ülke gezen İyin, ‘Arabistan milli takımına git’, ‘Koca bul yemek yap’, ‘2 dua ezberle’, ‘Kızların bu sporu yapması haram’ gibi sözlerle şevkini kıracak sözlerle karşılaştı ancak hiçbir zaman hayallerden vazgeçmedi. İyin, kız çocuklarının herşeyi yapabileceğini göstermek için hayallerinin peşinden gittiğini söyleyerek, “Ben, ailem, hocalarım, arkadaşlarım ve beni destekleyen sizler sayesinde güç buldum ve vazgeçtim. Evet ben başörtülü bir kızım, annem Kürt, babam da Türk. Tolstoy, Kafka, Kur’an, William Shakespearenin Kral V.I Henry okuyorum. Ben emek verilmiş herşeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kimsenin sözleri beni incitmiyor çünkü kimsenin hakkını çalmıyor, ahlaksızlık yapmıyor, yalan söylemiyorum.” İlk kez 2015 yılında Kanada da/ Toronto turnuvasına katılan İyin, ilk maçında çok heyecanlandığını ve arabaya binene kadar sesinin hiç çıkmadığını dile getirdi. İlk maçını altın vuruşla alan İyin, 6. turnuvasında ise ilk kez kaybettiğini ve asla vazgeçmeyi düşünmediğin “Mısırlı bir kıza yenilmiştim. hiç beklemiyordum. 15 sayı fark yemiştim. Ağlıyordum maç sonu ve hocam yanıma gelip ne oldu Meryem dedi? kaybettim hocam dedim. Tabi ki oda biliyordu kaybettiğimi ama neden ağladığımı soruyordu. Bana harika bir öğüt vermişti. Master Min (koreliydi kendisi) dedi ki ‘Meryem biz asla kaybetmeyiz, ya kazanırız yada öğreniriz’ kaybetme kelimesinin yerine öğrenmeyi koymuştum” diye konuştu.

