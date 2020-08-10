Meryem İyin, 6 yaşındayken tekvandoya başladı. 15 yaşına geldiğinde ise Dubai’de düzenlenen tekvando şampiyonasında altın madalya kazandı. 9 yıldır tekvandoyla uğraşan ve 25 ödül kazan İyin, “Ülkemizi yurt dışında temsil etmek babamın bir hayaliydi. Milli bir sporcu olarak bayrağımızla ülkeme madalya getirmek babamın tek isteğiydi. Babam bu hayali ben 2 henüz aylık iken kurmuş, Dangal filminden çok önce. Benim hayalim ise olimpiyatlarda yarışmak. Ülkemizi yurt dışında temsil etmek, üstünde milli forma ile maça çıkmak harika bir duygu. Ne kadar kelimeye döksek eksik kalacak, yeterli olmayacak. Kürsüye çıkınca ‘Ben buraya aitim. Çok çalıştım ve hak ettim’ diyorsunuz ve bu duyguyu bir daha yaşamak için çalışıyorsunuz” dedi.
Tekvando maçları nedeniyle 12 ülke gezen İyin, ‘Arabistan milli takımına git’, ‘Koca bul yemek yap’, ‘2 dua ezberle’, ‘Kızların bu sporu yapması haram’ gibi sözlerle şevkini kıracak sözlerle karşılaştı ancak hiçbir zaman hayallerden vazgeçmedi. İyin, kız çocuklarının herşeyi yapabileceğini göstermek için hayallerinin peşinden gittiğini söyleyerek, “Ben, ailem, hocalarım, arkadaşlarım ve beni destekleyen sizler sayesinde güç buldum ve vazgeçtim. Evet ben başörtülü bir kızım, annem Kürt, babam da Türk. Tolstoy, Kafka, Kur’an, William Shakespearenin Kral V.I Henry okuyorum. Ben emek verilmiş herşeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kimsenin sözleri beni incitmiyor çünkü kimsenin hakkını çalmıyor, ahlaksızlık yapmıyor, yalan söylemiyorum.” İlk kez 2015 yılında Kanada da/ Toronto turnuvasına katılan İyin, ilk maçında çok heyecanlandığını ve arabaya binene kadar sesinin hiç çıkmadığını dile getirdi. İlk maçını altın vuruşla alan İyin, 6. turnuvasında ise ilk kez kaybettiğini ve asla vazgeçmeyi düşünmediğin “Mısırlı bir kıza yenilmiştim. hiç beklemiyordum. 15 sayı fark yemiştim. Ağlıyordum maç sonu ve hocam yanıma gelip ne oldu Meryem dedi? kaybettim hocam dedim. Tabi ki oda biliyordu kaybettiğimi ama neden ağladığımı soruyordu. Bana harika bir öğüt vermişti. Master Min (koreliydi kendisi) dedi ki ‘Meryem biz asla kaybetmeyiz, ya kazanırız yada öğreniriz’ kaybetme kelimesinin yerine öğrenmeyi koymuştum” diye konuştu.
‘Değer üreten bir kadın olmak istiyorum’
İyin’in kendisi gibi kız çocuklarına seslenerek, mutlaka hayallerinin olmasını gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: “Babam bir hayaliniz olsun der her zaman uğrunda savaşacak, bedel ödeyecek. Benim tutkumu gördü spora karşı, ona bir hedef koyduk ve yeteneklerimiz ile birleştirdik. Hedefim genç kızların, Çocukların kahramanı olmak. Onların hayallerinde yer almak. Bence bir yüreğe girebilmek ve orada kalabilmek olimpiyatlara girmekten zor sanırım.Sadece kendilerine uygun, tutkularına uygun bir hedef koysunlar ve savaşsınlar bu uğurda. Ama bunları yaparken asla unutmasınlar insanlara örnek model olsunlar. Ahlakları ile, duruşları ile gönülleri kazansınlar. işte gerçek başarı budur. Çalışan , emek veren örnek olan en önemlisi değer üreten bir kadın olmak istiyorum.”
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