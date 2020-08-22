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Turistler, güneşin doğuşu sırasında Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve antik kentleri sıcak hava balonundan izleme fırsatını yakaladı. Misafirler, binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de bölgenin harika güzelliğini izledi. Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve yaklaşık yarım saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti.