<p><p class="MsoNormal">Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de 162 gün sonra turistler, yeniden sıcak hava balonlarıyla yolculuğa çıkmanın sevincini yaşadı.</p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><br></p>
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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de 162 gün sonra turistler, yeniden sıcak hava balonlarıyla yolculuğa çıkmanın sevincini yaşadı.


<p><p class="MsoNormal">UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale'de balon turları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 15 Mart'ta verilen aranın ardından 22 Ağustos'ta yeniden başladı.<o:p></o:p></p><br></p>
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale'de balon turları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 15 Mart'ta verilen aranın ardından 22 Ağustos'ta yeniden başladı.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi.&nbsp;</span><br></p>
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Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi. 

<p><p class="MsoNormal">Turistler, güneşin doğuşu sırasında Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve antik kentleri sıcak hava balonundan izleme fırsatını yakaladı. Misafirler, binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de bölgenin harika güzelliğini izledi. Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve yaklaşık yarım saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti. <o:p></o:p></p><br></p>
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Turistler, güneşin doğuşu sırasında Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve antik kentleri sıcak hava balonundan izleme fırsatını yakaladı. Misafirler, binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de bölgenin harika güzelliğini izledi. Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve yaklaşık yarım saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti.


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