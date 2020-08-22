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Turistler, güneşin doğuşu sırasında Pamukkale'nin beyaz
travertenlerini ve antik kentleri sıcak hava balonundan izleme fırsatını
yakaladı. Misafirler, binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de
bölgenin harika güzelliğini izledi. Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını
ölümsüzleştiren ve yaklaşık yarım saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara
iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti.
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