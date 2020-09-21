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Başkan Mesut Ergin,” Orman yangını ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Yangında yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için, içimiz kan ağlasa da asli görevimiz Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı korumak ve bu alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmemek” dedi.
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