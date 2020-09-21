<p>Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Şeytan Sofrası mevkiinde Cumartesi akşam çıkan ve 40 hektarlık alanın yandığı orman yangınıyla ilgili konuştu.&nbsp;<br></p>
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Şeytan Sofrası mevkiinde Cumartesi akşam çıkan ve 40 hektarlık alanın yandığı orman yangınıyla ilgili konuştu. 

<p>Başkan Mesut Ergin,” Orman yangını ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Yangında yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için, içimiz kan ağlasa da asli görevimiz Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı korumak ve bu alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmemek” dedi.<br></p>
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Başkan Mesut Ergin,” Orman yangını ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Yangında yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için, içimiz kan ağlasa da asli görevimiz Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı korumak ve bu alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmemek” dedi.

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