Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Kupa Amerika'da dün gece oynanan karşılaşmalarla A Grubu tamamlandı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Arjantin Milli Takım oyuncusu Lionel Messi ise, Bolivya karşısında rekora imza attı.
Kupa Amerika A Grubu maçları dün oynanan Uruguay-Paraguay ve Bolivya-Arjantin karşılaşmalarıyla sona erdi.
Uruguay, Cavani'nin penaltı golüyle Paraguay'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 yenerek grubu 10 puanla lider tamamladı. Uruguay ise Arjantin'in hemen ardından 7 puanla ikinci sıraya yerleşti.
A Grubu tamamlanırken Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu:
Peru-Uruguay
Brezilya-Şili
Uruguay-Kolombiya
Arjantin-Ekvador
LIONEL MESSI BİR REKOR DAHA KIRDI
Kupa Amerika'da A Grubu'nda Messi'nin takımı Arjantin, rakibini 4-1 mağlup ederken, Messi de bu maçta bir rekora imza attı.
Yıldız oyuncu Arjantin formasıyla 148. maçına çıkarken, Javier Mascherano'nun 147 maçlık rekorunu geçerek Arjantin Milli Takımı'nın en çok maça çıkan oyuncu unvanını ele geçirdi.
Messi, rekora imza attığı bu karşılaşmada iki gol bir asistle oynadı.
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