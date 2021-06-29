Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

29 Haziran 2021 Salı, 09:37

Kupa Amerika A Grubu maçları dün oynanan Uruguay-Paraguay ve Bolivya-Arjantin karşılaşmalarıyla sona erdi.

Uruguay, Cavani'nin penaltı golüyle Paraguay'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 yenerek grubu 10 puanla lider tamamladı. Uruguay ise Arjantin'in hemen ardından 7 puanla ikinci sıraya yerleşti.

A Grubu tamamlanırken Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu:

Peru-Uruguay

Brezilya-Şili

Uruguay-Kolombiya

Arjantin-Ekvador

LIONEL MESSI BİR REKOR DAHA KIRDI

Kupa Amerika'da A Grubu'nda Messi'nin takımı Arjantin, rakibini 4-1 mağlup ederken, Messi de bu maçta bir rekora imza attı.

Yıldız oyuncu Arjantin formasıyla 148. maçına çıkarken, Javier Mascherano'nun 147 maçlık rekorunu geçerek Arjantin Milli Takımı'nın en çok maça çıkan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Messi, rekora imza attığı bu karşılaşmada iki gol bir asistle oynadı.