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Gümüşhane'nin en kalabalık, tarım ve hayvancılığın en fazla yapıldığı köylerinden birisi olan Sarıçiçek köyünün muhtarı Salim Gündüz, eskiden “İşkilas” ve “Eskinos” olarak adlandırılan köylerinin yeni adının Sarıçiçek köyü olduğunu belirterek, “Sarıçiçek ismi verilmesinin nedeni de çayırlarımızda açan sarı çiçekler. Bizim `at ayağı` diye tabir ettiğimiz çiçek bunlar. Bu mevsimde çayırlarımız sapsarı olur.

