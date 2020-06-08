Gümüşhane'nin en kalabalık, tarım ve hayvancılığın en fazla yapıldığı köylerinden birisi olan Sarıçiçek köyünün muhtarı Salim Gündüz, eskiden “İşkilas” ve “Eskinos” olarak adlandırılan köylerinin yeni adının Sarıçiçek köyü olduğunu belirterek, “Sarıçiçek ismi verilmesinin nedeni de çayırlarımızda açan sarı çiçekler. Bizim `at ayağı` diye tabir ettiğimiz çiçek bunlar. Bu mevsimde çayırlarımız sapsarı olur.
Fotoğrafçıların uğrak yeri Vadi boyunca bölgeyi altın rengine bürüyen manzarayı fotoğraflamak için köye giden fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Uğur Bulut ise “Sarıçiçek köyünde bu mevsimde köye adını veren sarı çiçekler açtığı ve bu dönemlerde gün batımında altın renginde güzel fotoğraflar verdiği için buraya geldik.
Derin bir havzada kilometrelerce uzanan ve içinde de menderesler olan sarı çiçeklerle bezeli bir yer. Bu mevsimde altın sarısı renge büründü coğrafya. Vadi boyunca kilometrelerce uzunluktaki dere yatağının etrafı sarı çiçeklerle bezeli. Dereyi kıvrımlarıyla birlikte vadi boyunda izlemesi insanları etkiliyor” diye konuştu.
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