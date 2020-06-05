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Dikmen Mahallesi muhtarı Menderes Ayvaz, gazetecilere yaptığı
açıklamada, halk arasında "yayla çiçeği" olarak bilinen şakayık
çiçeği ile ilgili yetkililerle görüştüklerini belirterek, "Ekipler
gelerek burada inceleme yaptılar ve yazılar yazarak çiçekleri koruma
altına aldılar. Bunları koparmanın cezası 61 bin 800 lira. Bunlar endemik
bitkidir, kozmetik ve ilaçlarda kullanılır. Bu bitkinin değerli olduğundan ve
varlığından vatandaşların haberi yoktu." diye konuştu.
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