Büyük Beyaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Charlie'nin çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkan Kaz, köpekbalıklarından birine işaret fişeği ile vurmayı başarır ve Charlie bıçağıyla gözünü ve beynini delip onu öldürür. Bu arada Michelle, eski bir gemi enkazından kalan paslı bir enkaz parçasına binmeyi başarır. Charlie ateş etmek için döner, ancak işaret fişeği ile ıskalar ve köpekbalığı tarafından saldırıya uğrar ve öldürülür. Kaz, Michelle'e kaçmayı başarır. Büyük beyaz köpekbalığı yaklaşarak iki kadını da suya düşürür. Michelle kıyıya yüzerken, Kaz köpekbalığının dikkatini bir kez daha dağıtmaya çalışır.