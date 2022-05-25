Büyük Beyaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Büyük Beyaz, Martin Wilson’un yönetmen koltuğunda oturduğu Michael Boughen tarafından senaryosu yazılan ve yapımcılığını Neal Kingston ve Michael Robertson'ın, üstlendiği 2021 yapımı hayatta kalma temalı Avustralya filmidir. Filmde Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Tim Kano, Te Kohe Tuhaka ve Kimie Tsukakoshi rol alıyor. Filmde, iki büyük beyaz köpekbalığı, kıyıdan millerce uzakta mahsur kalan bir deniz uçağında beş yolcuyu çevreliyor ve olaylar gelişiyor.
İşte Büyük Beyaz filmi hakkında tüm ayrıntılar…
Bir çift deniz uçağı tutkunu ve operatörü olan Kaz Fellows ve erkek arkadaşı Charlie Brody, yolcuları Joji Minase, karısı Michelle ve aşçı Benny ile birlikte pitoresk Hell's Reef'e uçuyor. İnişte, şüpheli bir köpekbalığı saldırısından sonra bir cesetle karşılaşırlar. Sahil güvenliğe ihbar ederler ve sonra adamın telefonunda kız arkadaşının resminin olduğunu görürler.
Benny ve Charlie, ölü adımın sevgilisinin hayatta kalma ihtimaline karşı diğerlerini çiftin yatını takip etmeye ikna eder. Joji bunun imkansız olduğuna inanır ve riske atılmaya karşı çıkar. Kaz ise, kayıp hasarlı yatı arayan beş kişiyle birlikte uçar. Yatın alabora olduğunu bulurlar ve Benny, kızın içeride kalması ihtimaline karşı enkazı araştırmak için suya dalar. Onun kısmen yenmiş cesedini bulur ve deniz uçağına geri döner, bunun üzerine büyük beyaz köpekbalığı yeniden ortaya çıkar ve deniz uçağının yüzerlerinden birine saldırır. Deniz uçağı batmaya başlar ve beşi de uçağın can salı için yola çıkar.
Akıntıda sürüklenen Charlie can salları, bozuk pusula ve kürekleri kullanarak yön bulmaya çalışır. Michelle ve Joji salda kürek çekerken Michelle küreklerden birini kaybeder. Kaz suya dalar ve küreği alır. Benny ve Joji, ikisinin kıskançlığı nedeniyle bir arbedeye girer ve Joji, suya düşen ve büyük beyaz tarafından saldırıya uğrayan ve öldürülen Benny'yi iter. Köpekbalığı daha sonra sala saldırır ve herkesi suya devirir. Joji sala geri dönerken ölür.
Hiçbir erzak ve tek kürek olmadan Michelle, Kaz ve Charlie elleriyle kürek çekmeye çalışırlar. Köpekbalığı geri döner, ancak Charlie dehşet içinde artık birden fazla köpekbalığı olduğunu fark eder. Kaz suya düşer, ancak sala zarar görmeden geri dönmeyi başarır. Ertesi gün Michelle karaya iner. Can salı su almaya başlar, batacaklarını ve her iki köpekbalığının insafına kalacaklarını anlayan Charlie ve Kaz, Michelle'in karaya çıkması için köpekbalıklarının dikkatini dağıtmaya karar verir.
Charlie'nin çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkan Kaz, köpekbalıklarından birine işaret fişeği ile vurmayı başarır ve Charlie bıçağıyla gözünü ve beynini delip onu öldürür. Bu arada Michelle, eski bir gemi enkazından kalan paslı bir enkaz parçasına binmeyi başarır. Charlie ateş etmek için döner, ancak işaret fişeği ile ıskalar ve köpekbalığı tarafından saldırıya uğrar ve öldürülür. Kaz, Michelle'e kaçmayı başarır. Büyük beyaz köpekbalığı yaklaşarak iki kadını da suya düşürür. Michelle kıyıya yüzerken, Kaz köpekbalığının dikkatini bir kez daha dağıtmaya çalışır.
Köpekbalığı saldırdığında Kaz hasarlı gemi enkazında saklanır ve bir metalin tuzağına düşer. Solunum cihazına ulaşamayan Kaz, bilincini kaybeder ve neredeyse boğulur. Ama o yenilmeden önce, Michelle geri döner ve Kaz'ı diriltmeyi başarır. Kaz harekete geçer ve köpekbalığını delip öldüren yapının bir kısmını yerinden oynatmayı başarır. Hem Kaz hem de Michelle kıyıya yüzer ve kaçışlarını düşünürler.
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