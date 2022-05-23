'Yolun Açık Olsun' filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman izlenebilecek?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:03

Başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'ın olduğu Yolun Açık Olsun'un senaryosu, Hakan Evrensel'in aynı adlı kitabından uyarlandı.

Lanistar Medya ve Same Film'in yapımını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'in paylaştığı film, 23 Mayıs 2022 tarihinde yani bugüm Netflix'te yayınlanacak.

Dizi, eski bir ordu komutanının, arkadaşının sevgilisinin başka bir adamla evlenmesini engellemek amacıyla Dalyan'a gidişini ancak bu yolculukta bir muharebe trajedisinin acısını hatırlamasını ve travmalarla bezeli yolculuğunu anlatıyor.

OYUNCULAR

* Engin Akyürek

* Tolga Sarıtaş

* İlker Kızmaz

* Belfu Benian

* Alpay Kemal Atalan

* Ergun Kuyucu

* Ebru Nil Aydın

* Özlem Çakar Yalçınkaya

* Gökhan Soylu