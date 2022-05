Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thor, macera dolu hayatını ardında bırakarak, bu zamana kadar çıktığı yolculuklardan farklı olarak iç huzur yolculuğuna çıkar. Ancak onun huzurlu geçen emekliliği, Gorr the God Butcher olarak bilinen katilin ortaya çıkmasıyla kesintiye uğrar. Tanrıların yok edilmesini isteyen Gorr the God Butcher ile zorlu bir mücadeleye girişen Thor, bu süreçte Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster'ın yardımına başvurur. Ekip, Gorr the God Butcher amacına ulaşmadan önce onu durdurmak için zorlu bir maceraya atılır.