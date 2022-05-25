Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi 8 Temmuz 2022'de sinemalarda vizyona girdi. İzleyicinin büyük beğenisi toplayan filmin yapımcılığı Marvel Stuios'a ait. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi oyuncuları kimler? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi konusu nedir? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi oyuncuları kimler?
İşte Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi hakkında tüm detaylar...
THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Thor, macera dolu hayatını ardında bırakarak, bu zamana kadar çıktığı yolculuklardan farklı olarak iç huzur yolculuğuna çıkar. Ancak onun huzurlu geçen emekliliği, Gorr the God Butcher olarak bilinen katilin ortaya çıkmasıyla kesintiye uğrar. Tanrıların yok edilmesini isteyen Gorr the God Butcher ile zorlu bir mücadeleye girişen Thor, bu süreçte Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster'ın yardımına başvurur. Ekip, Gorr the God Butcher amacına ulaşmadan önce onu durdurmak için zorlu bir maceraya atılır.
*Natalie Portman- Jane Foster : Bir astrofizikçi ve Thor'un eski sevgilisi kanser tedavisi oluyor ve süper kahramana dönüşerek Mighty Thor adını alıyor. Thor'a benzer güçler kazanıyor. Serinin önceki filmi Thor: Ragnarok'ta (2017)'ta yer almayan Portman, yönetmen Taika Waititi ile yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etti.
*Tessa Thompson- Valkyrie : Asgard'ın yeni yöneticisi. Mitolojik yaratık Brunhilda'ya dayanıyor. Thompson ve yapımcı Kevin Feige, karakterin çizgi romanlardaki gibi biseksüel olduğunu ve Marvel Studios'un ilk LGBTQ süper kahraman olacağını söyledi.
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