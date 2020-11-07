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Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner’e 27 yıl önce bir mağazadan hırsızlık yapan kişi içinde 1000 lira olan bir mektup gönderdi.



Boyner mektubu, “Bu mektup bu sabah geldi. Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım...

Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar. 30 yıla yakın zaman da geçse vicdanını rahat bırakmamış… İyilik ve iyiler çoğunlukta inanın” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.