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"Ancelotti bana 'Fenerbahçe iyi ki olmadı' dedi"

"Sonra Ancelotti geldi. İlişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmalarımız bile vardı. İstanbul anılarını anlatıyordu bana... Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü anlattı. Şartlardan dolayı olmamış. 'İyi ki de olmadı, Juventus'a geçtim' demişti bana. İstanbul'u ve Türkleri sevdiğini söylüyordu. Şans veriyordu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ben Crystal Palace'a transfer oldum. Big Sam, Palace'ın başındayken ben Beşiktaş'taydım, o dönemde de beni istiyordu. Daha fazla şans bulmak için oraya geçtim"