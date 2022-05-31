Çevik Kuvvet filmi konusu nedir? Çevik Kuvvet filmi oyuncuları kimler?
"Çevik Kuvvet", orijinal ismi "The Sweeney" olan 112 dakikalık bir suç- aksiyon- dram filmidir.
Çevik Kuvvet filminin yönetmen koltuğunda Nick Love oturuyor; filmin senaryosunu ise Nick Love, John Hodge ve Ian Kennedy Martin kaleme aldı. 2012 yapımı İngiliz filmi, aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.
İşte Çevik Kuvvet filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Video Haberler
- Et ve Süt Kurumu toplantısını terk ettiler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- O fabrika sökülüyor!
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler