Çevik Kuvvet filmi konusu nedir? Çevik Kuvvet filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 18:39
<p><strong>"Çevik Kuvvet",</strong> orijinal ismi <strong>"The Sweeney"</strong> olan 112 dakikalık bir suç- aksiyon- dram filmidir. </p> <p>Çevik Kuvvet filminin yönetmen koltuğunda <strong>Nick Love</strong> oturuyor; filmin senaryosunu ise<strong> Nick Love, John Hodge</strong> ve<strong> Ian Kennedy Martin</strong> kaleme aldı. 2012 yapımı İngiliz filmi, aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.</p> <p>İşte Çevik Kuvvet filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

"Çevik Kuvvet", orijinal ismi "The Sweeney" olan 112 dakikalık bir suç- aksiyon- dram filmidir. 

Çevik Kuvvet filminin yönetmen koltuğunda Nick Love oturuyor; filmin senaryosunu ise Nick Love, John Hodge ve Ian Kennedy Martin kaleme aldı. 2012 yapımı İngiliz filmi, aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.

İşte Çevik Kuvvet filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>ÇEVİK KUVVET FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Efsanevi Detektif Müfettişi Jack Regan ve sadık ortağı George Carter modern yer altı dünyasında yasaları uygulamaya çalışan iki savaşçıdır. </p>

ÇEVİK KUVVET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Efsanevi Detektif Müfettişi Jack Regan ve sadık ortağı George Carter modern yer altı dünyasında yasaları uygulamaya çalışan iki savaşçıdır. 

<p> Silahlı ve tehlikeli Flying Squad’ın kendi yöntemleri vardır. Planlanan bir banka soygunu ve eski düşmanının Londra suç dünyasında yeniden ortaya çıkması üzerine, Regan elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. </p>

 Silahlı ve tehlikeli Flying Squad’ın kendi yöntemleri vardır. Planlanan bir banka soygunu ve eski düşmanının Londra suç dünyasında yeniden ortaya çıkması üzerine, Regan elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. 

<p>Londra’nın sokaklarında geçen The Sweeney, Nick Love tarafından yönetilmiş heyecan verici bir aksiyon gerilim filmidir.</p>

Londra’nın sokaklarında geçen The Sweeney, Nick Love tarafından yönetilmiş heyecan verici bir aksiyon gerilim filmidir.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Damian Lewis</p> <p>* Hayley Atwell</p> <p>* Ray Winstone</p>

OYUNCULAR

* Damian Lewis

* Hayley Atwell

* Ray Winstone

<p>* Allen Leech</p> <p>* Steven Mackintosh</p>

* Allen Leech

* Steven Mackintosh

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