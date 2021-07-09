<p>Danimarka Milli Takımı, ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandı.&nbsp;</p>
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Danimarka Milli Takımı, ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandı. 

<p>EURO 2020 yarı finalinde İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Kuzey ekibi ülkesine döndü.&nbsp;<br></p>
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EURO 2020 yarı finalinde İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Kuzey ekibi ülkesine döndü. 

<p>Teknik direktor Kasper Hjulmand, Christian Eriksen’in hayatta olmasının en önemli şey olduğunu söyledi.</p>
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Teknik direktor Kasper Hjulmand, Christian Eriksen’in hayatta olmasının en önemli şey olduğunu söyledi.

<p>1992'de kazandıkları şampiyonluk sonrası ilk kez yarı finale yükselen Danimarka, grubun ilk maçında Christian Eriksen'in saha içinde kalbinin durmasıyla büyük bir şok yaşamış ancak gelen iyi haber sonrası yoluna devam etmişti.</p>
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1992'de kazandıkları şampiyonluk sonrası ilk kez yarı finale yükselen Danimarka, grubun ilk maçında Christian Eriksen'in saha içinde kalbinin durmasıyla büyük bir şok yaşamış ancak gelen iyi haber sonrası yoluna devam etmişti.

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