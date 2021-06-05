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CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, şöyle konuştu:
“Bugün ‘128 dolar nerede?’ ve ‘mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim?’ pankartı hazırladık ve bunu kamuoyunda farkındalık yaratmak için, bölgemiz de deniz bölgesi olduğu için deniz altında, bu pankartlarla bir video çektik. Bu soruları daha önce örgütlerimiz dile getirdiler, daha önce sordular ama cevap alınamadı.
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Bu, '10 bin dolar alan siyasetçi' meselesini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortaya attı. Ama kim olduğunu söylemedi. Biz de cevabının verilmesi için bir farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Sorularımızı cevap alamadığımız taktirde; bu soruları havada, karada sormaya devam edeceğiz. Hatırlatacağız.”
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