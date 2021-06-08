<p>Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Limanı’na öğlen saatlerinde yanaşan 18 katlı mega dev gemi görenleri şaşırttı.&nbsp;<br></p>
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Limanı’na öğlen saatlerinde yanaşan 18 katlı mega dev gemi görenleri şaşırttı. 

<p>323 metre boyunda 41 metre eninde ve 18 katlı 376 kabinli tatil köyü gibi gemi, Marmaris Limanı'na personel almaya geldi.<br></p>
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323 metre boyunda 41 metre eninde ve 18 katlı 376 kabinli tatil köyü gibi gemi, Marmaris Limanı'na personel almaya geldi.

<p>370 personel ile limana gelen dev tur gemisi 1450 kişilik personel ordusunu tamamlamak için demir attı.&nbsp;<br></p>
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370 personel ile limana gelen dev tur gemisi 1450 kişilik personel ordusunu tamamlamak için demir attı. 

<p>Dünyanın dört bir yanından, Dalaman Havalimanına gelerek Marmaris’teki gemiye geçecek olan personeller için demirleyen geminin, 4 gün Marmaris Limanı'nda kalacağı öğrenildi.&nbsp;<br></p>
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Dünyanın dört bir yanından, Dalaman Havalimanına gelerek Marmaris’teki gemiye geçecek olan personeller için demirleyen geminin, 4 gün Marmaris Limanı'nda kalacağı öğrenildi. 

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