<p>Spor yazarı Didem Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve milli takımın EURO 2020'de yaşadığı başarısızlıkları BBC Türkçe'ye değerlendirdi.&nbsp;</p>
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Spor yazarı Didem Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve milli takımın EURO 2020'de yaşadığı başarısızlıkları BBC Türkçe'ye değerlendirdi. 

<p>Terim'in değişimden korkmayan bir karaktere sahip olduğunun altını çizen Dilmen "Onu bu kadar uzun zamandır koltukta oturtan da bu özelliği. Hiçbir zaman statik olmamıştır. Sorunun Terim'in futbol anlayışından dolay değil, takımın idari olarak yönetilemediğinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.&nbsp;</p>
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Terim'in değişimden korkmayan bir karaktere sahip olduğunun altını çizen Dilmen "Onu bu kadar uzun zamandır koltukta oturtan da bu özelliği. Hiçbir zaman statik olmamıştır. Sorunun Terim'in futbol anlayışından dolay değil, takımın idari olarak yönetilemediğinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi. 

<p>Dilmen, Fatih Terim ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türkiye'nin en önemli iki taktik insanı olduğunu ancak futbolcularla iletişim biçimlerinin zaman içerisinde "demode kaldığını" dile getirdi.</p>
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Dilmen, Fatih Terim ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türkiye'nin en önemli iki taktik insanı olduğunu ancak futbolcularla iletişim biçimlerinin zaman içerisinde "demode kaldığını" dile getirdi.

<p>Terim ve Güneş'in 20 yıl önce nasıl oyuncu idare ediyorsa şimdi de aynı tavra sahip olduğunu belirten Dilmen, "Ama bunlar Z kuşağı oyuncular. Birçoğu 20 sene önce hayatta bile değildi. Bu iletişim sorunu ancak yardımcı ekipleriyle çözebilirler" dedi.</p>
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Terim ve Güneş'in 20 yıl önce nasıl oyuncu idare ediyorsa şimdi de aynı tavra sahip olduğunu belirten Dilmen, "Ama bunlar Z kuşağı oyuncular. Birçoğu 20 sene önce hayatta bile değildi. Bu iletişim sorunu ancak yardımcı ekipleriyle çözebilirler" dedi.

<p>Dilmen, Terim'in yardımcı ekibinin ise devamlı değiştiğini ve bir türlü istenilen istikrarın yakalanamadığını savundu.</p>
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Dilmen, Terim'in yardımcı ekibinin ise devamlı değiştiğini ve bir türlü istenilen istikrarın yakalanamadığını savundu.

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