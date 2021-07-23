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Terim'in değişimden korkmayan bir karaktere sahip olduğunun altını çizen Dilmen "Onu bu kadar uzun zamandır koltukta oturtan da bu özelliği. Hiçbir zaman statik olmamıştır. Sorunun Terim'in futbol anlayışından dolay değil, takımın idari olarak yönetilemediğinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.