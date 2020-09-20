<p><p class="MsoNormal">Artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar sahte altın takılara rağbet gösteriyor.<o:p></o:p></p><br></p>
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Artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar sahte altın takılara rağbet gösteriyor.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor.&nbsp;</span><br></p>
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Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor.&nbsp;</span><br></p>
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Sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor. 

<p><p class="MsoNormal">Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.<o:p></o:p></p><br></p>
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Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.


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