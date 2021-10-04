Düğüne tüfekli saldırı
Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan 2 kişi, tüfekle geri geldi. Havaya rastgele ateş eden kişilere karşı grup sopa ve sandalyelerle saldırdı. Kavga anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sandalye ve sopaların kullanıldığı kavga, şüphelilerin tüfekle kaçma anı ve düğüne katılan davetlilerin yaşadığı panik halleri yer aldı.
Mahalleliden Ferit Korkmaz, yaşananlar nedeniyle korktuklarını belirterek, “Olay tartışmayla başladı. Kavgaya dönüştü. Hemen polis geldi. Kavga çok fazla büyümedi. Daha sonra düğün devam etti. Olay sırasında herkes korktu. Hem bizim hem de düğün sahipleri için üzücü bir olay oldu. Bizler böyle olaylar yaşamak istemiyoruz. Umarım böyle bir olay bir daha tekrarlanmaz" dedi.
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