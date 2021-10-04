Düğüne tüfekli saldırı

Mahalleliden Ferit Korkmaz, yaşananlar nedeniyle korktuklarını belirterek, “Olay tartışmayla başladı. Kavgaya dönüştü. Hemen polis geldi. Kavga çok fazla büyümedi. Daha sonra düğün devam etti. Olay sırasında herkes korktu. Hem bizim hem de düğün sahipleri için üzücü bir olay oldu. Bizler böyle olaylar yaşamak istemiyoruz. Umarım böyle bir olay bir daha tekrarlanmaz" dedi.