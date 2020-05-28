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Trump'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de eşlik etti.
Ancak SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle ertelendi. Böylece 9 yılın ardından ABD topraklarından dünya yörüngesine gönderilecek ilk insanlı uzay mekiği denemesi cumartesi gününe kalmış oldu.
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