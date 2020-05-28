<p>ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi için Florida'ya geldi. Ancak deneme hava koşulları nedeniyle ertelendi.</p>
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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi için Florida'ya geldi. Ancak deneme hava koşulları nedeniyle ertelendi.

<p>Trump'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de eşlik etti.</p><p>Ancak SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle ertelendi. Böylece 9 yılın ardından ABD topraklarından dünya yörüngesine gönderilecek ilk insanlı uzay mekiği denemesi cumartesi gününe kalmış oldu.</p>
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Trump'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de eşlik etti.

Ancak SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle ertelendi. Böylece 9 yılın ardından ABD topraklarından dünya yörüngesine gönderilecek ilk insanlı uzay mekiği denemesi cumartesi gününe kalmış oldu.

<p>Öte yandan Ivanka Trump ve çocuklarının, Donald Trump ve Melania Trump'ın aksine maske takması dikkat çekti.</p><p>Sarı elbisesi ile uyumlu bir maske takan Ivanka Trump, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.</p>
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Öte yandan Ivanka Trump ve çocuklarının, Donald Trump ve Melania Trump'ın aksine maske takması dikkat çekti.

Sarı elbisesi ile uyumlu bir maske takan Ivanka Trump, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

<p>Beyaz Saray'dan yönetim ofislerinde çalışanlara maske zorunluluğu</p><p>Beyaz Saray, yönetim ofislerinin bulunduğu West Wing'de (Batı Kanadı) çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske takma zorunluluğu getirmişti.</p>
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Beyaz Saray'dan yönetim ofislerinde çalışanlara maske zorunluluğu

Beyaz Saray, yönetim ofislerinin bulunduğu West Wing'de (Batı Kanadı) çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske takma zorunluluğu getirmişti.

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