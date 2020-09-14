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PATİYE ÖZEL AYAKKABI

41 yıldır ayakkabı tamirciliği ve yapımı işiyle uğraşan İbrahim Kılpelit, "12 yaşından bu yana ayakkabı, çanta, dikimi yaparak geçimimi sürdürüyordum. Bunun yanı sırada köpekler için koruyucu özelliği olan tamamı deriden oluşan ayakkabı üretmeye de ağırlık verdim. Üretimine bu aralar hız verdim. Sahipleri köpeklerinin ayakları mikrop kapmasın diye sipariş veriyorlar. Günde 2 takım köpek ayakkabısı yapıyorum. Müşteriler köpeklerinin ayak boyunu, tırnak genişliğini ölçüyorlar, tüm ayakkabılar köpeklere özel yapılıyor. Köpeklerin ayak fotoğraflarını da gönderiyorlar mesela bu son yaptığım siparişte köpeğin bileği ince, ayak geniş bu şekilde yapıyorum" dedi.