PATİYE ÖZEL AYAKKABI
41 yıldır ayakkabı tamirciliği ve yapımı işiyle uğraşan İbrahim Kılpelit, "12 yaşından bu yana ayakkabı, çanta, dikimi yaparak geçimimi sürdürüyordum. Bunun yanı sırada köpekler için koruyucu özelliği olan tamamı deriden oluşan ayakkabı üretmeye de ağırlık verdim. Üretimine bu aralar hız verdim. Sahipleri köpeklerinin ayakları mikrop kapmasın diye sipariş veriyorlar. Günde 2 takım köpek ayakkabısı yapıyorum. Müşteriler köpeklerinin ayak boyunu, tırnak genişliğini ölçüyorlar, tüm ayakkabılar köpeklere özel yapılıyor. Köpeklerin ayak fotoğraflarını da gönderiyorlar mesela bu son yaptığım siparişte köpeğin bileği ince, ayak geniş bu şekilde yapıyorum" dedi.
2 ÇİFTİ 100 TL
Genellikle siparişlerin şehir dışından geldiğini söyleyen Kılpelit, "İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerden sipariş alıyorum. Kış mevsiminde talepler daha çok artıyor. Yağışlı havalarda tercih ediyorlar. Ayakkabılar köpeğin ayaklarının hijyenik kalmasını sağlıyor. Sahipleri ayakkabılarını çıkarıp köpeklerini evlerine sokuyor. Yıkanabilir de olan ayakkabıların bir takımının fiyatı ise 100 TL" diye konuştu.
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