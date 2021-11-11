Dünyanın en erken doğan bebeği, rekorlar kitabına girdi

Anne Butler ise hastanedeki sağlık personeline teşekkür ederek, “Zor bir yolculuktu, ancak UAB ekibine ve onların sürekli desteğine minnettarım. Bize zaman ayırdılar ve yolun her adımında neler olduğunu bilmemi sağladılar. Oğlum ve benimle gerçekten ilgilendiler” ifadelerini kullandı.

