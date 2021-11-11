Dünyanın en erken doğan bebeği, rekorlar kitabına girdi
Birmingham Alabama Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, anne Mcihelle ‘Chelly’ Butler’ın normal bir hamilelik dönemi geçirmesine rağmen 4 Temmuz 2020’de acil ameliyata alındığı ve 5 Temmuz’da Curtis Means’in, henüz 21 haftalıkken dünyaya geldiği ifade edildi. Means’in kilosunun doğduğunda 420 gram olduğu aktarıldı.
NİSAN 2021’DE TABURCU OLDU
Means, hastanede tedavi altında geçirdiği 275 günün ardından taburcu edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, “UAB’da 275 günün ardından Curtis, 6 Nisan 2021'de taburcu edildi. Hayatta kalma şansı yüzde 1'den az olan bir bebek, evine, ailesinin yanına gidecek kadar sağlıklıydı” denildi.
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