<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalar, tepkilere neden oldu</p><p>Erdoğan'ın <strong>"Desteğimize rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz"</strong> sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen <strong>#HemenSeçim</strong> tepkisi, sosyal medyanın gündemine oturdu.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalar, tepkilere neden oldu

Erdoğan'ın "Desteğimize rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen #HemenSeçim tepkisi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

<p>CHP Grup Başkanvekili Engin Altay</p>
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

<p>CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu</p>
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba</p>
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

<p>CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer<br></p>
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CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer

<p>Sanatçı Atilla Taş</p>
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Sanatçı Atilla Taş

<p>CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel<br></p>
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CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı<br></p>
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

<p>CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır<br></p>
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek<br></p>
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

<p>CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker<br></p>
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CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker

<p>CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar<br></p>
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CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar

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