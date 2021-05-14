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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalar, tepkilere neden oldu

Erdoğan'ın "Desteğimize rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen #HemenSeçim tepkisi, sosyal medyanın gündemine oturdu.