<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı E- Spor organizasyonunda yaptığı gaf sosyal medyada viral oldu.&nbsp;</p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı E- Spor organizasyonunda yaptığı gaf sosyal medyada viral oldu. 

<p>Erdoğan'ın Mohamed Salah'a "Mohamed Bin Salah" demesi sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldı. İşte o video:&nbsp;</p>
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Erdoğan'ın Mohamed Salah'a "Mohamed Bin Salah" demesi sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldı. İşte o video: 

<p>Erdoğan'ın konsol oyununda oynanan Paris Saint Germain - Liverpool maçı sonrası <strong>"Paris Saint Germain Liverpool'a göre daha kollektif oynadı. Her ne kadar Liverpool'da Mohamed bin Salah olsa da öbür tarafta da Neymar var"</strong> dedi.</p>
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Erdoğan'ın konsol oyununda oynanan Paris Saint Germain - Liverpool maçı sonrası "Paris Saint Germain Liverpool'a göre daha kollektif oynadı. Her ne kadar Liverpool'da Mohamed bin Salah olsa da öbür tarafta da Neymar var" dedi.

<p>Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 51 maçta 31 gol atıp 6 asist üretti.&nbsp;</p>
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Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 51 maçta 31 gol atıp 6 asist üretti. 

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