Ersun Yanal: O gün dayak yedik, Türk futbolunda sorgulanması gereken bir maçtı

Trabzonspor'daki ikinci dönemini için konuşan Yanal, "Trabzonspor'da ikinci dönemde, İbrahim Hacıosmanoğlu başkandı. Ben Fenerbahçe'den ayrılmıştım. Vahid Halilodzic çalışmıştı benden önce. Bir transfer politikası izlenmiş ve transfer yapılmış. Şampiyonluğa oynayacak transferler yapılacak diye gittik. Aynı fikirde olsanız da şartlar koşullar hep aynı olmuyor. Trabzon, çok uzun süre şampiyon olamadı ve sabırsızca şampiyonluğu yakalamak için de zorlayıcı bir takım; iddialı ve yarışmacı bir takım Trabzonspor. Bu süreçte ilk yıl sonunda anlaşamadığımız konular oldu. Ben iş ve sağlık nedeniyle Amerika'ya gittim, döndüğümde bazı oyuncuların olmamasını savundum. Burada fikir birliğine varamadık ve oturduk, medeni bir şekilde ayrıldık. O takım, yarım kalmış oldu. Yarım sezonluk çalışmış oldum ikinci sezonda." dedi.