Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

YERLİ ADAYLARDA İSMAİL KARTAL ÖNDE

Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine göreve en yakın aday birisi de İsmail Kartal. 60 yaşındaki Kartal, teklif gelmesi durumunda göreve başlamaya hazır. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmış İsmail Kartal'la sezon sonuna kadar anlaşma ihtimali güçlü bir şekilde bulunuyor. 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe'den sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da görev yaptı.