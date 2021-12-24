Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?
YABANCI ADAYLARDA BILIC İLK SIRADA
Fenerbahçe'de yabancı teknik direktör adaylarının ilk sırasında ise bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic var. Çin kulübü BJ Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli çalıştırıcı, mukavelesini feshetmeyi başarırsa Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
YERLİ ADAYLARDA İSMAİL KARTAL ÖNDE
Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine göreve en yakın aday birisi de İsmail Kartal. 60 yaşındaki Kartal, teklif gelmesi durumunda göreve başlamaya hazır. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmış İsmail Kartal'la sezon sonuna kadar anlaşma ihtimali güçlü bir şekilde bulunuyor. 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe'den sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da görev yaptı.
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