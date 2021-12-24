Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 15:39
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi sadece 172 gün sürdü. Beşiktaş beraberliğinin ardından zirvenin 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın görevine son verildi.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

Sarı-lacivertliler hemen yeni teknik direktör için de çalışmalar başlarken hedef ikinci yarıya yeni hocayla start vermek. İşte son gelişmeler:

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

YABANCI ADAYLARDA BILIC İLK SIRADA

Fenerbahçe'de yabancı teknik direktör adaylarının ilk sırasında ise bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic var. Çin kulübü BJ Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli çalıştırıcı, mukavelesini feshetmeyi başarırsa Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

YERLİ ADAYLARDA İSMAİL KARTAL ÖNDE

Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine göreve en yakın aday birisi de İsmail Kartal. 60 yaşındaki Kartal, teklif gelmesi durumunda göreve başlamaya hazır. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmış İsmail Kartal'la sezon sonuna kadar anlaşma ihtimali güçlü bir şekilde bulunuyor. 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe'den sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da görev yaptı.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

KENAN KOÇAK'A İZİN ÇIKMADI

Fenerbahçe yönetimi, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ile daha önce bir görüşme gerçekleştirmişti. Koçak, ekip çalışmalarına dahi başlarken, tazminatının yüksek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

LÖW İSMİ KONUŞULUYOR

Almanya Milli Takımı'nın eski hocası Joachim Löw de yabancı adaylar arasında adı geçen isimlerden. Ancak Alman basını, Löw'ün Fenerbahçe'nin teklifine şu anda sıcak bakmadığını yazdı.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör kim olacak?

DAUM DA ALTERNATİFLERDEN

Fenerbahçe'de Christoph Daum ismi ise yedekte tutuluyor. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı.


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