<p>İspanya futbolu, Real Madrid Başkanı Florentio Perez'in ses kayıtlarıyla sallandı.&nbsp;</p>
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İspanya futbolu, Real Madrid Başkanı Florentio Perez'in ses kayıtlarıyla sallandı. 

<p>El Confidencial'in yayınladığı ses kayıtlarında Perez'in Mourinho, Del Bosque, Ronaldo, Raul, Casillas gibi isimleri ağır ifadelerle eleştirdiği ortaya çıkmıştı.&nbsp;<br></p>
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El Confidencial'in yayınladığı ses kayıtlarında Perez'in Mourinho, Del Bosque, Ronaldo, Raul, Casillas gibi isimleri ağır ifadelerle eleştirdiği ortaya çıkmıştı. 

<p>Perez'in yeni ortaya çıkan ses kaydında eski Beşiktaşlı yıldızı hedef aldığı ortaya çıktı.&nbsp;</p>
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Perez'in yeni ortaya çıkan ses kaydında eski Beşiktaşlı yıldızı hedef aldığı ortaya çıktı. 

<p>Ortaya çıkan ses kayıtlarında Guti hakkında konuşan Perez İspanyalı golcü için 'Moron' ifadesini kullandı.&nbsp;</p>
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Ortaya çıkan ses kayıtlarında Guti hakkında konuşan Perez İspanyalı golcü için 'Moron' ifadesini kullandı. 

<p>Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Real Madrid formasıyla çıktığı 542 maçta 77 gol atıp 90 asist üretti.&nbsp;</p>
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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Real Madrid formasıyla çıktığı 542 maçta 77 gol atıp 90 asist üretti. 

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