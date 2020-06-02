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Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü, sahil ve
köprülerde balık tutma yasağının sona ermesinin ardında eski günlerine geri
döndü. Amatör balıkçılar köprüye akın etti. Maske takan ve sosyal mesafe
kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını
çıkardı. Sabahın erken saatlerinde balık tutmak için köprüye gelen vatandaşlar
kovalarını balıkla doldurdu.
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Sabah saat 06.00'da köprüye balık tutmaya gelen Kerim Cansız, "Çok
mutluyum. Kendi balığımızı kendimiz tutuyoruz. Evde çocuklarım var. Onlara taze
taze balık götürüyorum. Stres de atıyoruz burada. Rahatladık. Sosyal mesafemizi
de koruyoruz. İnsanlar çalışmasına rağmen boşta olanların çoğu gelmiş. Köprü
dolu" dedi.
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