Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

Anıtkabir’i ziyaretinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek her Türk gencinin arzuladığı bir durum. Biz de zorlu bir göreve başlarken ulu önder Atatürk'ten kuvvet almak onun izinde olduğumuzu göstermek için ziyaretimizi yaptık. Çalışmalarımız daha önceden devam ediyordu. Önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başlayacağız. Transfer sezonu uzun fakat seçimin haziran ayına denk gelmesinden dolayı bir süre kaybı var. Onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında iyi neticeler almak üzere yoğun bir çalışma içindeyiz. Taraftarımızın bizden beklentileri var. Onları ve camiayı memnun edecek bir yıl geçirmeyi diliyorum. Teknik direktör ile ilgili ise önümüzdeki hafta belli olacak. Transferlerimizi de sırasıyla yapıyoruz" ifadelerini kullandı.