<p>Sezonu erken açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
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Sezonu erken açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>İskoçya basınında çıkan haberlere göre stoper rotasyonuna genişlik kazandırmak isteyen Galatasaray aradığı ismi İskoçya'da buldu.&nbsp;</p>
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İskoçya basınında çıkan haberlere göre stoper rotasyonuna genişlik kazandırmak isteyen Galatasaray aradığı ismi İskoçya'da buldu. 

<p>İskoçya’nın Hibernian takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.</p><p><br></p>
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İskoçya’nın Hibernian takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.


<p>Ryan Porteous, geçen sezonu 30 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ile tamamlamıştı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Ryan Porteous, geçen sezonu 30 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ile tamamlamıştı.

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