Galatasaray kaptanı Arda Turan: "Utanıyorum!"
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan 3-1'lik Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, " Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Utanıyorum." dedi.
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa 3-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Deneyimli futbolcu "İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik, UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlanıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Utanıyorum." dedi.
"UTANMALI VE DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"
Tecrübeli futbolcu sözlerini "Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum belki de... Belki kendi aramızda konuşarak olmuyor ama çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Bu durumdan utanmalı ve daha çok çalışmalıyız. Bunu kimse hak etmiyor. Bu yaptığımız doğru değil."
"Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum." sözleriyle noktaladı.
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