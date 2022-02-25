Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

"Asgari ücrete gelen zam yeterli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 45’i yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, beklediğim orandaydı diyenlerin oranı ise yüzde 33 oldu. NG Araştırma, bu soruya verilen yanıtın ardından katılımcılara, ‘Kirada yaşayan bir ailenin tek geçim kaynağı olan asgari ücretle kaç kişinin borçlanmadan temel ihtiyaçları karşılayıp karşılayamadığı’ sordu. Katılımcıların yüzde 23’üne göre asgari ücretle bir kişi dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu soruya verilen yanıtta, katılımcıların yüzde 27’si asgari ücretle bir kişi geçinebilir derken, yüzde 23’ü iki kişi geçinebilir cevabını verdi.