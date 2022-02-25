Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 18:09
Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

NG Araştırma, 11-21 Şubat tarihlerinde ‘Türkiye’de geçim şartları’ eksenli kamuoyu araştırmasını gerçekleştirdi.

Son dönemde ardı ardına gelen zamlar, emeklilere ve asgari ücretli vatandaşlara yapılan maaş artışları ile ekonomik koşulların, insanlarda alım gücünü nasıl etkilediği konu alınan araştırma, Türkiye genelinde 15 yaş üzeri bin 855 kişinin katılımıyla yapıldı.

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

NG Araştırma ‘Zam beklentileri karşılayabildi mi?’ sorusunun sadece emeklilere sorulduğunu belirti. Bu soruya verilen cevaplardan ortaya çıkan sonucu şu şekilde açıkladı:

“Her iki emekliden birinin emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunuyor. Ek gelire de gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Çünkü ek geliri olan her 10 emekliden 9’u sadece emekli maaşıyla geçinemeyeceğini söylüyor. Emekli maaşı dışında ek geliri olmayanların ise yüzde 85’i geçinemediğini belirtti.”

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

"Asgari ücrete gelen zam yeterli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 45’i yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, beklediğim orandaydı diyenlerin oranı ise yüzde 33 oldu.  NG Araştırma, bu soruya verilen yanıtın ardından katılımcılara, ‘Kirada yaşayan bir ailenin tek geçim kaynağı olan asgari ücretle kaç kişinin borçlanmadan temel ihtiyaçları karşılayıp karşılayamadığı’ sordu. Katılımcıların yüzde 23’üne göre asgari ücretle bir kişi dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu soruya verilen yanıtta, katılımcıların yüzde 27’si asgari ücretle bir kişi geçinebilir derken, yüzde 23’ü iki kişi geçinebilir cevabını verdi.

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

Asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 5’te kalırken, 5 veya daha fazla kişinin asgari ücretle geçinebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 9 olarak ortaya çıktı. Araştırma bulgularına bakıldığında her iki kişiden birine göre asgari maaşla 2 kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

Araştırmada, son dönemde yapılan zamlarla birlikte yaşam koşullarının nasıl etkilediği de katılımcılara soruldu.

Katılımcıların genelinde, fiyat artışlarının geçim şartlarını ‘çok olumsuz’ etkilediği hâkim görüş olurken, en çok doğalgaz, elektrik, su (yüzde 95) ile gıda ve benzin fiyatlarındaki zamların (yüzde 95) vatandaşlara olumsuz yansıdığı ifade edildi.

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

Araştırmada ev kiralarındaki artışın da katılımcıların yüzde 93’ünü etkilediği kaydedildi. Fiyat artışlarından olumsuz etkilenmediği söyleyen kesimin oranı ise yüzde 5’lerde kaldı.

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı
Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

Araştırmada katılımcılara, "Akaryakıt zamlarından sonra aracını kullanma sıklığı değişti mi?" sorusu da soruldu. Katılıcımların yüzde 81'i kullanım sıklığını azalttığını belirtti.

NG Araştırma, arabası olmayan kişilere yönelttiği ‘Neden araba almıyorsunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 42’sinin ekonomik durumunun kötü olmasını sebep olarak gösterdiğini, yüzde 40’ının ise araba fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklandığını belirttiğini aktardı.

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

Tüm bu ekonomik koşullar içerisinde ‘birikim’ yapamadığını ifade eden kişilerin oranı yüzde 72 iken, ‘bazen’ birikim yapabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24 olarak ortaya çıktı. Düzenli birikim yapanların oranı ise tüm katılımcılar içerinde yüzde 4 oldu. 

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

Araştırmaya göre, artan hayat pahalılığı karşısında insanların aylık gelirleri giderlerini karşılamıyor. Buna göre katılımcıların yüzde 73’ü, aylık gelirlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylerken, yüzde 22’si karşılayabildiğini kaydetti.

Geçim şartları araştırması: Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aştı

NG Araştırma, “Bu soruya gelen yanıtları bölge bazlı incelediğimizde Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde aylık geliri temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 80’i aşıyor” ifadelerine yer verdi.

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