“Geçmişten Bugüne Kemik Üzerine Minyatür ve Resim Sergisi” açıldı

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:08
<p>İzmir, Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. </p>

İzmir, Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 

<p>“Geçmişten Bugüne Kemik Üzerine Minyatür ve Resim Sergisi” kapılarını açtı. <br /><br /></p>

“Geçmişten Bugüne Kemik Üzerine Minyatür ve Resim Sergisi” kapılarını açtı.

<p>Sanatçı Nesibe Sözen’in işlevsiz kalmış deve, dana, koyun kemiklerini temizleyerek minyatür sanatı ile buluşturduğu eserleri 19 Haziran gününe kadar gezilebilecek.</p>

Sanatçı Nesibe Sözen’in işlevsiz kalmış deve, dana, koyun kemiklerini temizleyerek minyatür sanatı ile buluşturduğu eserleri 19 Haziran gününe kadar gezilebilecek.

<p>İnce işçilikle hazırlanan eserler 19 Haziran Pazar gününe kadar hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.</p>

İnce işçilikle hazırlanan eserler 19 Haziran Pazar gününe kadar hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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