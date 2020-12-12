<p>Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek...<br></p>
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Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek...

<p><strong>30. Bilgi güvenliği analistleri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu</p>
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29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

<p><strong>28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar</p><p>Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite</p>
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28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

<p><strong>27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları</strong><br></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri</p>
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26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p><strong>25. Marangozlar</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri</p>
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25. Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p><strong>24. Hekim asistanları</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi</p>
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24. Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

<p><strong>23. Elektrikçiler</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri</p>
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23. Elektrikçiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p><strong>22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri</p>
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22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p><strong>21. İnşaat yöneticileri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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21. İnşaat yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri</strong></p><p>2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700</p><p>2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika</p>
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20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

<p><strong>19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise</p>
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19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

<p><strong>18. Sistem yazılım geliştiricileri</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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18. Sistem yazılım geliştiricileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>17. Fiziksel terapistler</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece</p>
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17. Fiziksel terapistler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p><strong>16. Bilgisayar sistemleri analistleri</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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16. Bilgisayar sistemleri analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece</p>
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14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p><strong>13. Hemşire pratisyenleri</strong></p><p>2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300</p><p>2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi</p>
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13. Hemşire pratisyenleri

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

<p><strong>12. Avukatlar</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece</p>
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12. Avukatlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p><strong>11. Muhasebeciler ve denetçiler</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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11. Muhasebeciler ve denetçiler

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar</strong></p><p>2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700</p><p>2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece</p>
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9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p><strong>8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>7. Diğer tüm yöneticiler</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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7. Diğer tüm yöneticiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>5. Yönetim analistleri</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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5. Yönetim analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>4. Finans yöneticileri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700</p><p>2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar</p><p>Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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4. Finans yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>3. Genel ve operasyon yöneticileri</strong></p><p>2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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3. Genel ve operasyon yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>2. Uygulama yazılımı geliştiricileri</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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2. Uygulama yazılımı geliştiricileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p><strong>1. Kayıtlı hemşireler</strong></p><p>2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500</p><p>2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar</p><p>Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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1. Kayıtlı hemşireler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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