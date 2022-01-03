Gizemli bir salgın ortaya çıktı: Bu belirtilere dikkat!
Dünya, koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele ederken, Kanadalı bilim insanları ülkenin News Brunwick eyaletinde ölümcül ve beyin fonksiyonlarını etkileyen bir salgınının ortaya çıktığını duyurdu. Özellikle gençleri etkileyen gizemli hastalığın halüsinasyon, kas kaybı, bilinç geriliği, hareket kabiliyetinin yitirilmesi, demans ve kilo kaybı gibi çok ciddi semptomlara yol açtığı belirtildi. Şu ana kadar 150 vakanın tespit edildiğini ve sekizinin öldüğünü belirten araştırmacılar, hastalığın kaynağının ıstakozlarda depolanan BMAA adlı toksik bir maddenin olduğunu düşündüklerini aktardı.
Kanada'nın New Brunswick eyaletindeki bir bilim insanı, iki yıldan fazla bir süredir uzmanları şaşkına çeviren nörolojik hastalığın, giderek artan sayıda genci etkilediği ve etkilenenlerin bazıları arasında hızlı bilişsel gerilemeye neden olduğu konusunda uyardı.
KİLO KAYBI, HALÜSİNASYON GÖRME VE HAREKET KABİLİYETİNİN AZALMASI
NTV'de yer alan habere göre, eyaletin iki sağlık yetkilisinden biri olan Vitalité Sağlık Ağı çalışanı The Guardian'a konuştu. İsmi açıklanmayan kaynak, şüpheli vakaların sayısının arttığını ve daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hızlı kilo kaybı da dahil olmak üzere rahatsız edici semptomlar geliştirdiğini söyledi.
Söz konusu semptomlar arasında uykusuzluk, halüsinasyonlar, düşünme zorluğu ve sınırlı hareketlilik de bulunuyor.
GİZEMLİ HASTALIĞIN VAKA SAYISI 150'YE ULAŞTI
Soruşturma altındaki 48 resmi vaka sayısı, 2021 baharının başlarında ilk kez duyurulmasından bu yana değişmedi. Ancak birden fazla kaynak, vaka sayısının şu anda 150 kişiye kadar çıktığını ve çoğunu gençlerin oluşturduğunu söyledi.
"İNSANLARA BİR AÇIKLAMA BORÇLUYUZ"
Kaynak, “Bu vakalar hakkında gerçekten endişeliyim çünkü çok hızlı gelişiyorlar. İnsanlara bir açıklama borçluyuz” dedi.
Bununla birlikte bilim insanı, gizemli hastalığa yakalanan genç bir adamda demans ve ataksi semptomları geliştiğini söyledi. Bakıcısı olan eşinin de aniden uykusuzluk, kas kaybı ve bunama yaşayarak halüsinasyonlar görmeye başladığını açıkladı.
"İNSANLAR BU BÖLGEDE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE DAHA FAZLA MARUZ KALIYOR"
Topluluk önünde konuşma yetkileri olmadığı için ismini vermek istemeyen Vitality çalışanı, gençlerin kötüleşme hızıyla ilgili artan endişeler nedeniyle öne çıkmaya karar verdiğini belirterek, “Muhtemelen hastalığın çıktığı bölge biziz. Çünkü insanlar çoğunlukla kırsal alanda yaşıyor. Çevresel faktörlere daha fazla maruz kalabileceğimiz bir bölgedeyiz” dedi.
ŞİMDİYE KADAR 8 KİŞİ ÖLDÜ
Yeni vakalarda tanımlanan endişe veren ayrıntılara rağmen, New Brunswick eyaleti korkuları bastırmak için çalıştı. Ekim ayında yetkililer, sekiz ölümcül vakanın yanlış teşhisin sonucu olduğunu öne sürerek, kurbanların ortak bir nörolojik hastalıktan muzdarip oldukları yerine farklı hastalıklardan öldüklerini ileri sürdü.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi