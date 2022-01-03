Gizemli bir salgın ortaya çıktı: Bu belirtilere dikkat!

Kanada'nın New Brunswick eyaletindeki bir bilim insanı, iki yıldan fazla bir süredir uzmanları şaşkına çeviren nörolojik hastalığın, giderek artan sayıda genci etkilediği ve etkilenenlerin bazıları arasında hızlı bilişsel gerilemeye neden olduğu konusunda uyardı.

KİLO KAYBI, HALÜSİNASYON GÖRME VE HAREKET KABİLİYETİNİN AZALMASI

NTV'de yer alan habere göre, eyaletin iki sağlık yetkilisinden biri olan Vitalité Sağlık Ağı çalışanı The Guardian'a konuştu. İsmi açıklanmayan kaynak, şüpheli vakaların sayısının arttığını ve daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hızlı kilo kaybı da dahil olmak üzere rahatsız edici semptomlar geliştirdiğini söyledi.