Golf Federasyonu'nun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu

AĞAOĞLU: "GOLF CAMİASINDAKİ HERKES BU GÖREVİ 21 SENE YAPABİLMEMDE BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"

21 senedir Golf Federasyonu Başkanlığını sürdüren Ahmet Ağaoğlu genel kurulda yaptığı açıklamada, "Olimpiyatların ertelenmesiyle görev süresilerimiz de uzamış oldu. 21 sene insan hayatında çok uzun bir süre. Bu kadar uzun zaman bir görevde kalmak özellikle ülkemizdeki spor yapısını dikkate alındığında pek anamayacak kadar mümkün gibi görünmemesine rağmen golf gibi son derece etik, spor ahlakına sahip olimpik ruhu taşıyan bir camiada bu süre göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bu süreçte sıkıntıyla karşılaşmadık dersem herhalde abartmamış olurum. Golf camiasındaki herkes bu görevi 21 sene yapabilmemde bana çok yardımcı oldular. 2000 yılından bugüne kadar bu görevi omuzlarımızda taşıdıysak camianın bunda payı fazla. Hiçbir yönetimin camia desteği olmadan süreci başarıyla yönetmesi mümkün değildir. Yıldırım Demirören ve arkadaşları bu hizmet yarışını sürdüreceklerdir" dedi.